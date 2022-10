Balen zet de verwarming enkele graden lager en bespaart op verlichting: “Aantal toegekende steunmaatregelen voor burgers is dit jaar met 22 procent toegenomen”

De meest voor de hand liggende maatregelen zijn de temperatuur enkele graden lager zetten en spaarzamer omgaan met verlichting. Het gemeentebestuur van Balen zet in op beide zaken. “De temperatuur in de publieke gebouwen wordt beperkt tot gemiddeld 19 graden. Vroeger was dat 24 graden. Voor het woonzorgcentrum en de gemeentescholen geldt er wel een aparte regeling”, legt burgemeester Johan Leysen (CD&V) uit.

“De verlichting aan openbare gebouwen en monumenten wordt ook gedoofd. Wat betreft de openbare verlichting gaan we eerstdaags een aangepast brandregime afspreken met Fluvius. We gaan blijven voorzien in kerstverlichting, maar dan wel met een aangepast brandregime naar analogie van het regime voor de openbare verlichting.”

Steunmaatregelen

De gemeente Balen voorziet ook bijkomende ondersteuning. “We hebben een energieloket geopend waar burgers terecht kunnen met hun vragen omtrent energie. Er is een ambtenaar die mensen ondersteunt bij subsidieaanvragen in het kader van energiezuinige maatregelen”, vervolgt Leysen.

Het OCMW zag het aantal aanvragen van burgers die op zoek zijn naar financiële hulp dit jaar bovendien stevig oplopen. “Het aantal toegekende steunmaatregelen is gestegen met 22 procent in de periode januari-september 2022 ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Het aantal begunstigden dat in aanmerking kwam voor een steunmaatregel nam toe met 13 procent in die periode.”

Extra isolatie

Het gemeentebestuur probeert zelf ook haar steentje bij te dragen door in te zetten op energiebesparende maatregelen en duurzame energie. “We voorzien enkele projecten waarbij daken van scholen extra geïsoleerd worden. Bijkomend zetten we maximaal in op het vermijden van fossiele brandstoffen bij verbouwings- of nieuwbouwprojecten. We investeren ook al jarenlang in zonnepanelen op openbare gebouwen”, gaat Leysen veder.

“Binnen het OCMW wordt de mogelijkheid onderzocht om een (aan)gepaste toekenning van steun uit het energiefonds te voorzien voor cliënten. Daarnaast zijn we met de Interlokale Vereniging Baldemore aangesloten bij het project Papillon, dat mensen de mogelijkheid biedt om energiezuinige huishoudtoestellen te gebruiken via een huurformule.”

