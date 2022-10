Adopteer een tweedekans kamerplant op plantenbeurs in De Kruierie

Mol Doorgangs­ver­bod Gasstraat door plaatsing bouwkraan

Op vrijdag 28 oktober geldt in de Gasstraat op het gedeelte tussen de Vennestraat en de Martelarenstraat een doorgangsverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De maatregel is nodig omdat een aannemer die dag een bouwkraan opstelt ter hoogte van Gasstraat 52. Doorgaand verkeer moet omrijden via de Jakob Smitslaan, fietsers moeten afstappen en de werfzone te voet passeren.

24 oktober