66 procent van Balense leerlingen doet mee met Bike2School

Bike2School ging van start op vrijdag 17 september, tijdens de Week van de Mobiliteit, en loopt nog tot 2025 in Balen, Arendonk, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Ravels, Vosselaar en Westerlo. De campagne in samenwerking met intercommunale IOK stimuleert lagereschoolkinderen om met de fiets, de step of te voet naar school te gaan.

In Balen doet 66 procent van de leerlingen mee met Bike2School. Zij krijgen per dag dat ze naar school fietsen, steppen of stappen één digitale munt ter waarde van 10 eurocent. Die kunnen ze uitgeven bij lokale handelaars of op de kermis. Om de leerlingen aan te sporen om na de winter weer volop te beginnen fietsen, stappen of steppen verdienen ze in de week van 21 tot 25 maart dubbele munten. Ouders die hun kind alsnog willen laten inschrijven voor Bike2School kunnen de klasleraar een seintje geven.