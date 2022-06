Zin in een leuke babbel met de buren? Leen de buurtbabbelbank dan eens

Baarle-Hertog/ArendonkVoor het gemeentehuis van Baarle-Hertog staat sinds kort een grote ronde zitbank. Het is echter niet zomaar een zitbank, maar een buurtbabbelbank. Wijkverenigingen, gewone verenigingen of semi-gemeentelijke diensten kunnen die lenen om het gezellig te maken in hun buurt. “We willen stimuleren om weer meer met elkaar op te trekken en het buiten gezellig te maken met elkaar”, zeggen schepen Philip Loots (N-VA) en burgemeester Frans De Bont (Forum+).

In grensgemeente Arendonk maakten de leerlingen van het Sint-Claracollege al eens een gelijkaardige zitbank in opdracht van het gemeentebestuur daar. Dat bracht Baarle-Hertog op het idee om hetzelfde te doen. “We hadden die plannen net voor corona al, maar door de crisis kwam het er niet van", zeggen Frans De Bont en Philip Loots. “Maar nu hebben we ze toch laten maken en past het opzet van de bank nog beter. Door de coronacrisis was sociale leven wat stilgevallen. Zeker bij ons in het dorp waar de grens ook meer dan ooit tastbaar werd. Met deze bank willen we weer voor meer cohesie en sociale contacten zorgen. We zouden heel graag hebben dat de bank de komende weken en maanden door heel ons dorp reist.”

Volledig scherm De buurtbabbelbank van Baarle-Hertog. © Toon Verheijen

School

Na contact met het Sint-Claracollege in Arendonk bleek dat de school ook voor de gemeente Baarle-Hertog tijdens de praktijklessen een buurtbabbelbank wilde maken. Met de financiële steun van het project “Buurten op den buiten” van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij kon de gemeente Baarle-Hertog de bank financieren. “We gaan de bank gratis uitlenen en onze technische dienst zal telkens voor de plaatsing en het weer weghalen zorgen”, zegt Loots. “De bank bestaat uit zes delen, maar je kan er bijvoorbeeld ook maar vier lenen. Het is een beetje afhankelijk van hoeveel plaats er is een wijk of op het terrein van een vereniging.”

Volledig scherm De buurtbabbelbank van Baarle-Hertog. © Toon Verheijen

Voorwaarden

Buurtverenigingen en buurtbewoners uit Baarle-Hertog die samen ontmoeting willen stimuleren in hun buurt kunnen de buurtbabbelbank gratis uitlenen. Daarnaast kunnen ook verenigingen, scholen en (semi-)gemeentelijke diensten zoals het CC Baarle de buurtbabbelbank aanvragen. De uitleentermijn is onder normale omstandigheden een week. “Buurten die in Nassau liggen kunnen de bank eventueel ook ontlenen, maar dan wel op voorwaarde dat minstens 20 procent van de wijk/leden in Baarle-Hertog woont.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.