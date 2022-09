Zaakvoerder Renovatiewerken VDB organiseert nieuw netwerkmoment ‘bouwcafé’ speciaal voor bouwsector

Nick Van Den Broeck startte in 2018 zijn bouwbedrijf nadat hij de jaren daarvoor al in bijberoep een klusjesdienst had. Met zijn gelijknamig bedrijf Renovatiewerken VDB wil hij werknemers en werkgevers in de bouw meer samenbrengen. “We plannen op 23 september de eerste editie van ons bouwcafé”, vertelt Nick. “Niet in een chique feestzaal, maar gewoon in de kantine van VK De Jantjes aan de Oude Kaai die we mogen gebruiken. Iedereen is er vanaf 16 tot ongeveer 19 uur welkom voor een goeie pint om de week af te sluiten.”

Netwerken

Maar Nick ziet het ook als een soort netwerkmoment. “Architecten, aannemers, zelfstandigen: iedereen is welkom. Het is altijd toch handig om elkaar beter te leren kennen en wie weet haal je er wel nieuwe contacten of nieuwe samenwerkingen uit. De eerste drie consumpties neem ik voor mijn rekening (lacht). Daarna is het betalend, maar het is niet de bedoeling dat we er winst uit halen. Misschien dat we de opbrengst wel aan een goed doel geven. Het is de bedoeling dat we het één keer in het najaar en een keer in het voorjaar organiseren.”