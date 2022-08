Wielergekte in Baarle: enclavedorp massaal op de been voor doortocht van de Vuelta

De wielerliefhebbers in de provincie Brabant in Nederland beleefde de voorbije drie dagen een hoogtepunt met een driedaagse doortocht van de renners die deelnemen aan de Vuelta, de Ronde van Spanje. En dat was zondagmiddag te merken in Baarle-Hertog/Baarle-Nassau. Want hoewel de klemtoon lag natuurlijk op de doortocht door Nederland, reden de renners eigenlijk ook over Belgisch grondgebied. Dat is het gevolg als je door Baarle wil rijden: dan passeer je gewild of ongewild meermaals de grens. In dit geval passeerden de renners zelfs acht keer de grens. “Wij komen van Kasterlee", zegt een koppel die samen met hun zoon kwam kijken. “Ver is het niet, het is ideaal weer en Baarle is gewoon een gezellig dorp”, klinkt het. “En als je dan even al die toprenners kunt zien passeren. Dat is toch even anders dan op televisie. Het is ook gewoon een gezellige uitstap.”