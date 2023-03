West-Brabanders naar de stembus: 'Al vanaf mijn achttiende stem ik op deze partij, dat verandert niet’

Drugsbende kapt niet alleen vinger af, maar kerft ook ‘Dief’ in voorhoofd van Henry W. (37)

Henry W., de 37-jarige man die twee weken geleden zwaargewond in de berm in Poppel (Turnhout) werd aangetroffen, is er nog veel erger aan toe dan gedacht. Een Marokkaanse drugsbende ontvoerde de man na een ripdeal van cocaïne en kapte twee vingerkootjes af. Zij kerfden ook ‘Dief’ in zijn voorhoofd.