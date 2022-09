Werken Sint-Annaplein zijn start van uitwerking Masterplan Centrum: tegen 2026 wordt héél het centrum heraangelegd

Turnhout Meer dan honderd standhou­ders voor Brocante­markt in Begijnhof

In het Begijnhof in Turnhout vindt zondag 11 september de jaarlijkse Brocantemarkt plaats. De markt is toe aan de zeventiende editie en uitgegroeid tot een vaste waarde. “Ze is uniek door de locatie, het hoogwaardige aanbod en de randanimatie.”

9 september