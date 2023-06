WEER. Vanochtend bewolking in Baarle-Hertog

Buurtbewo­ners pleiten voor meer fietsvei­lig­heid na dodelijk ongeval: “Er valt hier elke 5 jaar een dodelijk slachtof­fer. Er móét ingegrepen worden”

Sinds er zaterdagnamiddag een 62-jarige fietsster om het leven kwam op de fietssuggestiestroken op de Vrijheid in Hoogstraten is de onveilige verkeerssituatie opnieuw een heikel punt in de stad. De consensus? Het verkeer - óók de vele tractoren en vrachtwagens - rijdt er veel te snel. En de fietser kan geen kant op. “Ik mijd dit stuk van de Vrijheid als de pest. Dit is geen fietspad, maar een moordstrook.”