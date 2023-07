WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Baarle-Hertog vandaag

Drie verdachten steekpar­tij riskeren tot 37 maanden cel

De drie verdachten van een steekpartij na een uit de hand gelopen feestje in Turnhout riskeren een gevangenisstraf van 37 maanden. Een van de aanwezigen liep een steekwonde in zijn rug op. De verdachten ontkennen alles. “Het is onduidelijk wat er gebeurd is”, klinkt het.