WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Baarle-Hertog vandaag

Femke Vanhoutte van The Spotlight Agency zet in op AI en Chat GPT in opleidin­gen: “Het is de toekomst”

The Spotlight Agency is gespecialiseerd in opleidingen over online vindbaarheid, online marketing en SEO. Maar oprichtster Femke Vanhoutte breidt haar aanbod opleidingen nu uit. “Ik wil bedrijven aan de slag laten gaan met Chat GPT en AI want dat is de toekomst”, klinkt het.