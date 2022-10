Verkeersmaatregelen in centrum Baarle om vuurwerkverkoop in goede banen te leiden

Het verkeer liep vorige week al in het honderd door vuurwerkkopers die al in grote getalen afzakten naar Baarle. Daarom is beslist om de Kapelstraat en een gedeelte van de Klokkenstraat enkelrichting te maken. Tussen Oosteneinde en de Klokkenstraat nummer 21 blijft wel verkeer mogelijk in beide richtingen. Het verkeer kan dan wegrijden via Oosteneinde. Daarnaast geldt er in de Kapelstraat een aan de oostelijke kant van de Klokkenstraat en parkeer- en stilstaanverbod. In de Kapelstraat is het dus verboden om te parkeren en stil te staan aan de linkerkant van de weg komende van de Molenstraat richting Smederijstraat (behalve in de afgebakende parkeervakken) en in de Klokkenstraat aan de zijde van de even huisnummers (de kant van de vuurwerkwinkel).