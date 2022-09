Unieke filmbeelden werpen blik op leven in Baarle-Hertog in vervlogen tijden

De film gaat over maar liefst 47 onderwerpen die zich in Baarle afspeelden. “In 2004 en 2008 organiseerden wij al acht keer zo’n filmvoorstelling over Baarle en haar inwoners”, zegt André Moors. “Dat was toen een groot succes met bijna 1.200 aanwezigen. Reden genoeg dus om een nieuwe filmvoorstelling te organiseren. Deels met beelden die in 2004 en 2008 getoond werden, maar we hebben het ook aangevuld met andere oude filmpjes.”

Unieke taferelen

De filmpjes komen meestal van inwoners van Baarle zelf. Ineke van Elswijk heeft al het filmmateriaal, samen met opnamen gemaakt door professionele organisaties, bewerkt en samengevoegd tot één film. “Er komen heel veel leuke onderwerpen in terug”, vertelt André Moors. “Zoals een optocht ter gelegenheid van de gouden bruiloft van Jan Schoenmakers en Trientje Fransen van de Kievit in 1943, een ponymarkt in 1962, oorlogsveteraan Stan Grooten bij zijn huis in 1970, een ludieke ontmoeting tussen Koningin Beatrix en Koning Boudewijn op het St. Annaplein in 1984 of Fiena en Kees in hun frietkraam in 2003.”