Tweehonderdtal mensen neemt deel aan protestactie tegen coronamaatregelen in grensdorp Baarle: organisatie kondigt ook grote ‘Europese’ actie aan in Brussel

De politie in zowel België en Nederland was de voorbije dagen op de hoogte geraakt van de geplande protestactie aan het oorlogsmonument aan de Belgische kerk in Baarle. “De actie is op geen enkel moment aangevraagd en er was ook geen vergunning voor gegeven”, zegt burgemeester Frans De Bont (Forum+). “Niet door ons en ook niet aan Nederlandse zijde. Er waren uiteindelijk tussen de 150 en 200 mensen aanwezig. Aanvankelijk was er zelfs sprake van 900 aanwezigen, maar dat was dus uiteindelijk niet het geval. Maar de aanwezigen droegen geen van allen een mondkapje en stonden ook te dicht bij elkaar. We hebben uiteindelijk wel gedoogd en omstreeks 16 uur was ook alles weer afgelopen. Er zouden geen mensen beboet of opgepakt zijn.”

Geen arrestaties

De politie was wel voorbereid, want in het centrum van Baarle stonden de troepen van de federale politie zelfs gereed met een waterkanon. Hun tussenkomst was uiteindelijk niet nodig. Na de afspraak aan het oorlogsmonument verhuisde de actie naar het grasplein aan het gemeentehuis in Baarle-Nassau.

Volledig scherm De politie was paraat voor moest het uit de hand lopen in Baarle, maar het verliep uiteindelijk zonder incidenten. © Repro Toon Verheijen

Europeans United

De oproep ging uit van een organisatie die zich Europeans United noemt en in mei een grote protestactie plant in Brussel. “Onze regeringen nemen al te lang onwettelijke en disproportionele maatregelen die onze vrijheid beperken”, klinkt het in de boodschap. “Met het excuus van de wereldwijde pandemie, stellen ze wet na wet voor om onze rechten te beperken. Het brengt al onze staten op de rand van de dictatuur. Her ergste dat we uit China hebben overgenomen, is niet het virus maar wel het totalitarisme. Genoeg is genoeg. We moeten ons als Europeanen verenigingen en vreedzaam protesteren in Brussel in mei.” In heel Europa zijn er al groeperingen uit verschillende landen die zich hebben aangesloten.

