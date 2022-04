Twee verdienstelijke inwoners van Baarle-Nassau gehuldigd tijdens ‘Lintjesregen’

Turnhout Tafelten­nis­club Turnhout denkt na 8 jaar op nieuw locatie al aan uitbreiden: “En met onze dames binnen dit en drie jaar naar de absolute top in België”

Tafeltennisclub TTK Turnhout boomt. Het aantal leden is de voorbije jaren gestegen tot meer dan honderd en er zijn al weer plannen om de huidige locatie op de FRAC uit te breiden. En de huidige damesploeg is goed op weg om over pakweg drie tot vier jaar tot de absolute top van België te behoren. “Maar we willen blijven groeien en kijken dan vooral naar de jeugd: zij zijn van harte welkom om het tafeltennis te ontdekken”, zegt Dave Baelus.

