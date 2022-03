Tanktoerisme leeft weer op aan grens met Nederland: “We komen met z’n allen lekker goedkoop tanken in België”

Baarle-HertogNu de prijzen aan de pomp weer naar beneden gaan, neemt ook het tanktoerisme aan de grensstreek met Nederland weer toe zo blijkt. In de Kempense gemeente Baarle-Hertog is het al de hele dag flink aanschuiven aan de verschillende tankstations in het dorp dat zich helemaal ingesloten ziet tussen verschillende Nederlandse gemeenten.

Tientallen wagens met Nederlandse nummerplaat nemen hun plekje in tussen de lange rij die staat aan te schuiven voor een tankbeurt in het centrum van Baarle-Hertog. Het is de politie van de regio Turnhout die er een oogje in het zeil houdt zaterdag. “Het is hier al van vanochtend vroeg zo druk”, weet een politieagent, die samen met een collega het verkeer in het centrum van het dorp in goede banen leidt. “Het drukste punt was vanochtend vroeg, toen was de rij nog langer dan vanmiddag. We staan hier het verkeer te regelen omdat het hier anders één grote chaos zou zijn en er gevaarlijke situaties ontstaan dan. Eigenlijk is deze weg hier niet geschikt voor de aanschuivende auto’s.”

Lees verder onder foto

Volledig scherm Harrem uit Den Haag komt ieder weekend in Baarle Hertog zijn tank vullen © Jurgen Geyselings

Aan het tankstation zelf ontmoeten we Nederlander Harrem Hofstede. “Tuurlijk kom ik hier tanken”, zegt hij terwijl de teller op de pomp doortikt. “Het scheelt om en bij de veertig cent per liter. Daar kan je al is voor naar hier komen toch? Reken dat maar is uit op een volle tank!” Harrem staat wekelijks aan de pomp in Baarle-Hertog. “Ik ben woonachtig in Den Haag en kom ieder weekend naar een camping hier in de buurt. Wanneer ik dan één van m’n kinderen afzet bij de zwemles zaterdagvoormiddag, profiteer ik ineens van een goedkope tankbeurt in Baarle-Hertog.”

Echte hollanders...

Terwijl we afscheid nemen van Harrem, die alweer met een volle tank vertrekt richting de camping, roept een Nederlandse motorrijder in de rij ons toe. “Wij zijn echte Hollanders he? Valt dat op? We komen met z’n allen lekker goedkoop tanken in België!”, lacht hij. “Ik ben hier samen met enkele andere familieleden aan het aanschuiven. Zo hebben we er met z’n allen iets aan.”

Gekkenhuis!

De volgende die we aanspreken aan het tankstation is de Miranda, woonachtig in de buurt, meerbepaald in Chaam. “Ik kom hier al jaren tanken, het is hier altijd wel goedkoper geweest dan in Nederland”, vertelt ze. “Wat je hier nu ziet is toch wel een gekkenhuis eigenlijk. Ik ben niet echt superhard bezig met de brandstofprijzen, maar het feit dat het hier een drukste van jewelste is, dat zegt genoeg. We zouden gek zijn op Nederlands grondgebied onze tank vol te gooien. Toch?”