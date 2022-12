Straten afgesloten in Baarle, dus moeten de klanten verder lopen met dozen vol vuurwerk

Minderhout Brutale kraak op kleding- en schoenwin­kel Bristol: “Daders vernielden alarm en elektrici­teits­kast om daarna urenlang hun slag te slaan”

Een aangename eindejaarsperiode is het niet voor de uitbaters van kleding- en schoenwinkel Bristol in Minderhout (Hoogstraten). In de nacht van maandag op dinsdag richtten vermoedelijk drie inbrekers een ware ravage aan op zoek naar de kluis die ze na lang zoeken ook vonden. Het materiaal om in te breken stalen ze even voordien op een werf tegenover de winkel. “Ze zijn hier uren bezig geweest met slijpen, breken en vernielingen aanbrengen. We hopen echt dat iémand iets gezien heeft.”

