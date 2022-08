Remco Evenepoel en Primoz Roglic knallen door de grensstreek zondag: Vuelta ook enkele honderden meters op Belgisch grondgebied

De Ronde van Spanje strijkt op 19, 20 en 21 augustus in Nederland neer en vooral de zondag staat zowel in Baarle-Hertog/Nassau en in Essen met rood in de agenda aangekruist. Die dag staat er een etappe in en rond Breda op het programma waarbij de renners ook even over Belgisch grondgebied denderen. In Baarle Hertog is het toch wel een beetje speciaal. Die dag zullen ze immers op enkele minuten tijd niet minder dan acht keer de grens oversteken tussen België en Nederland. Ze doorkruisen drie van de Belgische enclaves. “We nodigen iedereen uit om de renners te komen aanmoedigen in ons gezellig enclavedorp”, zegt schepen Philip Loots. “Je kan er ineens een daguitstap van maken door te shoppen in Baarle, onze horeca te bezoeken of een fiets- of wandeltocht te maken in de mooie omgeving in en rond Baarle.”