RECONSTRUCTIE. Marita (51) werd vermoord met een broodmes en gedumpt in een maïsveld, barman wijzigt elf keer zijn verklaring: “Toen hij terugkwam, hingen er nog stukjes aan zijn mes”

TurnhoutVermoord met een broodmes en achtergelaten in een maïsveld in het Nederlandse Chaam. Dat was het trieste lot van de 51-jarige Marita Schoenmaekers uit Turnhout, eind augustus 2006. De dader: barman Gradus ‘Freddy’ Tangeman van een wat groezelig café in de Otterstraat, die zich al héél snel tot verdachte nummer 1 had ontpopt. Al werd aanvankelijk ook naar ‘de man met de stijve pink’ gekeken. En ook de ex van de barman had een rol in het verhaal. Een uitgebreide reconstructie van de zaak.