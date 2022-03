Q-Lite komt kleine sportclubs tegemoet met huurvoorstel voor digitale scoreborden met reclamemogelijkheden

Het bedrijf Q-Lite uit Baarle-Hertog is specialist in alles wat te maken heeft met grote LED-schermen. De groene apothekerskruisen, de digitale informatieborden in tal van gemeenten of de parkeergeleidingssystemen: ze komen allemaal uit de productiehal in het kleine enclavedorp. Met een nieuw project wil het bedrijf tegemoet komen aan (kleine) sportclubs. “Sportclubs hebben graag een mooi scorebord in full colour, maar de investering is zeker voor kleine clubs nogal groot zeker na deze coronaperiode”, zegt Jeroen Raeijmaekers van Q-Lite. “Dat bracht ons op het idee om een project op maat uit te werken met ‘scoreboard as a service’. Wij blijven als bedrijf eigenaar van het LED-scherm en clubs betalen per maand of per kwartaal een bijdrage. Wij kunnen daarnaast ook zorgen voor de contentopmaak en een sponsorplan uitwerken. Op die manier kan het scherm als extra inkomstenbron dienen voor de clubs.”

Het bord dat Q-Lite aanbiedt, is immers meer dan een gewoon eenvoudig scorebord. Er kunnen ook advertenties op getoond worden. Een eyecatcher dus voor bezoekers, maar nog meer voor adverteerders. En dat is voor veel kleine clubs nog altijd een belangrijke bron van inkomsten. “Buiten de maandelijkse huurprijs of per kwartaal, zorgen wij als bedrijf niet alleen voor het onderhoud, maar dus ook voor die sponsorondersteuning”, zegt Jeroen Raeijmaekers. “Maar er is dus ook vooral het gegeven dat wij als bedrijf eigenaar blijven van het bord. Stel dat je zo’n scherm aankoopt en na drie jaar – buiten de garantieperiode dus – komen er kosten aan, dan zijn die kosten voor ons. Dat is een risico dat we willen nemen omdat we geloven in de kwaliteit van onze schermen.”

Ook de bediening van de schermen is relatief eenvoudig. “We hebben een simpel softwaresysteem voorzien”, zegt Raeijmaekers. “Het scherm kan bediend worden met een app op de smartphone. zijn makkelijk aan te sturen door middel van bijvoorbeeld een draadloze app. De verantwoordelijke binnen de club kan dus alles controleren via zijn mobiele telefoon, zonder zich er verder in te moeten verdiepen.”