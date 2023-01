Prijs van huis in Baarle-Hertog met meer dan 100.000 euro gestegen op jaar tijd

Geel MIJN STAD. Regisseur Luc Stevens over zijn Geel: “Rond de stedelijke visvijver hangt een bepaalde rust. Ik kan er genieten van de wisseling van de seizoenen”

Als regisseur en scenarist heeft Luc Stevens al op vele plekken in de Kempen en daarbuiten voor muzikaal theaterspektakel gezorgd. Maar zijn echte thuis blijft toch Geel, waar hij in 2005 als cultuurschepen de vijfjaarlijkse feestelijkheden rond de heilige Dimpna uitbreidde met GheelaMania. En toeval of niet: Luc Stevens woont zelf ook in Sint-Dimpna. “Dimpna heeft Geel een ziel gegeven van zorgstad waar iedereen welkom is.”

