Politie waarschuwt voor diefstallen van elektrische fietsen met ‘Poolse sleutel’: “Klus op enkele seconden geklaard”

Vzw Mirho ontkent huur van kinderop­vang De Vlinder­tjes te hebben opgezegd: “Na wegvallen van subsidies besloten ze zelf te stoppen”

Mirho vzw bekijkt de mogelijkheden om in de vrijgekomen ‘villa’ van de Vlindertjes in de Gelmelstraat zelf een uitbreiding te doen van de eigen kinderopvang om tegemoet te komen aan de problematiek in de stad. Tegelijkertijd wil het wel de puntjes op de i zetten. “Wij hebben de huur van De Vlindertjes nooit willen opzeggen. Ze hebben dat zelf aangegeven omdat ze de huur niet langer konden betalen na het wegvallen van een subsidie van de stad”, zegt algemeen directeur Bea Van Bergen. In een nota van de stad stond het anders beschreven.