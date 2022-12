Politie voert strijd tegen overlast van vuurwerktoerisme in Baarle-Hertog op: al bijna één ton vuurwerk in beslag genomen

Merksplas/Hasselt Drie jaar cel voor man (33) die vriendinne­tje (12) van dochter verkracht­te: “Ondanks contactver­bod blijft hij haar lastigval­len”

Een 33-jarige man uit Hasselt is tot een gevangenisstraf van 5 jaar, waarvan 3 jaar effectief, veroordeeld voor de verkrachting van een 12-jarig meisje op een camping in Merksplas. Het slachtoffer was een vriendinnetje van zijn dochter. “Hij zoekt nog steeds contact met haar via TikTok", reageert de mama van het slachtoffer.

13:41