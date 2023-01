Politie Regio Turnhout beleeft relatie rustige oudejaarsnacht, drie bestuurlijke aanhoudingen

Er was in de zeven gemeenten van de politiezone Turnhout een vuurwerkverbod van kracht, maar toch kwamen er heel wat meldingen binnen. “Voor een aantal mensen die dat vuurwerkverbod gisteravond en vannacht toch hebben genegeerd, hebben onze ploegen een GAS-boete uitgeschreven en het vuurwerk dat ze nog op zak hadden, werd in beslag genomen”, klinkt het bij de politie. “Hier en daar waren er ook enkele schermutselingen, maar telkens zonder al te veel erg. Onze mensen pakten tussen zaterdagavond drie mensen bestuurlijk op voor overlast, openbare dronkenschap of het negeren van een politiebevel om de plaats te verlaten. We hebben ook drie inbraken vastgesteld in Beerse, Kasterlee en Lille.