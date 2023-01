Politie op zoek naar eigenaars van gestolen juwelen

Een taakstraf geen echte straf? ‘Ik had vandaag ook geld kunnen verdienen, hè’

TILBURG/RIJEN – Ezels verzorgen, eiken omzagen of cassettebandjes uit elkaar halen: een taakstraf kan van alles zijn. En kom bij mensen die zo’n straf hebben niet aan met de opmerking dat het niet veel voorstelt. ,,Ik had ook geld kunnen verdienen vandaag. Jazeker, is dit straf.” Een dagje mee op stap met de reclassering.

16 januari