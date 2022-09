Oppositiepartij CDK ijvert voor véél scherper advies tegen het stikstofplan van Vlaamse overheid

Aanscherpen

CDK ijvert voor een verregaande verscherping van het advies. Allemaal zaken waarmee ze ingaan tegen wat de meerderheid heeft beslist. “Wij willen een grondige socio-economische impactanalyse en een grondig ecologisch onderzoek”, zeggen de twee raadsleden. “De Vlaamse overheid moet afspraken uit het verleden ook nakomen ten aanzien van al verleende vergunningen en de ontheffing van nul-bemesting in groene gebieden. In het PAS moet er ook uitgegaan worden van sectorale doelstellingen in plaats van te kijken naar bedrijfs- of zelfs stalniveau. We willen dat er ook rekening gehouden wordt met bedrijven die stoppen. Er moet de mogelijkheid worden voorzien dat meer technieken erkend en toegelaten worden. Op die manier hebben landbouwers keuzemogelijkheden om hun stikstofemissies te reduceren.”

Vennengebied

“Het PAS mag ook niet uitgaan van een bijkomende verstrenging voor de landbouwers in het Turnhouts Vennengebied én deze bedrijven niet 2 jaar onder een stolp houden. Zeer teleurstellend is het om vast te stellen dat het college (N-VA & FORUM+) hierover helemaal geen advies geeft, maar eenvoudig aansluit bij het ontwerp-PAS met een verwijzing naar de aangestelde intendant. 42,8% (!!!) van de stikstofdepositie is afkomstig uit het buitenland, zo is te lezen in het ontwerp-PAS. Vreemd genoeg is onze grensligging voor het college (N-VA & FORUM+) totaal geen aanleiding om hierover een passage op te nemen in haar advies. En dat terwijl het overduidelijk is dat een groot aandeel stikstof niet uit ons gebied afkomstig is en we op dat gedeelte totaal geen invloed kunnen uitoefenen. Een absoluut gemiste kans in het uitgebrachte advies door het college.”