Operatie ‘Storm Tide 2022': Defensie houdt grootschalige oefening in Weelde (en dat verklaart de straaljagers)

Wortel Geschiede­nis van Wortel Kolonie komt tot leven in grote musical: “Het verhaal is een beetje geromanti­seerd”

De geschiedenis van Wortel Kolonie op een andere manier ontdekken? Het kan dankzij vzw LA:CH dat in 2023 ‘Het Groot Circus van het Klein Verdriet’ brengt in een reusachtige circustent. Na Gelmel in 2010 (800 jaar Hoogstraten), 1814 De Vergeten Veldslag (200 jaar Slag bij Hoogstraten) en Blauw in 2017 is het hun nieuwste musicalproductie. “Tussen de verhalen door zullen we echte circusvoorstellingen brengen.”

4 september