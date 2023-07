Ook de hond van Lena, Lev en Nik mocht mee naar Baarle-Nassau: ‘We voelen ons hier eindelijk veilig’

MIJN DORP. Het Vlimmeren van ‘worstenman’ Luc Dockx (61): “Ze hebben hier één fout gemaakt, maar het is wel een grote”

Al decennialang is Luc Dockx (61) voorzitter van de Worstenfeesten, die Vlimmeren tot ver in de omgeving op de kaart zetten. Zelf is hij ook geboren en getogen in de Beerse deelgemeente, en dus ideaal geplaatst om ons een rondleiding te geven. “Waar we trots op mogen zijn? Die 3,5 km worst!”