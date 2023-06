Onrust bij gastouders: moet nu zelfs het Ikea-keukentje worden gekeurd?

BIJNA OPEN. Beste zomerbar van de provincie gaat eind juni weer open: “Dit jaar twee togen om het allemaal wat sneller vooruit te laten gaan”

Ze werden vorig jaar al verkozen tot beste zomerbar van de provincie Antwerpen in de wedstrijd van Het Laatste Nieuws en dat willen ze dit jaar minstens evenaren. Al is het hen niet om de eer te doen, maar wel om de beleving voor de klanten. Toya Matthe (42) en Charlotte Swaegers (40) hadden met Twins al een goede cateraar, maar met Tasty bites bij HautRu uit Hoogstraten tillen ze het nog een niveau hoger. “Extra aanbod kan nooit kwaad, zeker niet op drukke dagen”, vertellen Toya en Charlotte enthousiast. Vanaf 29 juni is iedereen weer welkom aan de Zuiderdijk.