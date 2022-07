Nol Havens, zanger van ‘Suzanne’ en ‘Eén Kopje Koffie’, komt voor exclusief concert in België naar Baarle

Nol Havens was in de jaren ’80 de zanger van de succesvolle band VOF de Kunst. Ze maakten eerst Nederlandstalige nummers, maar probeerden het ook in het Engels om daarna ook nog kinderliedjes uit te brengen. Nol treedt nu solo op en brengt op vrijdag 15 juli een exclusief concert voor België tijdens “De Zomer van Baarle”.