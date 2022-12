Nederlandse politie neemt al 780 kilogram vuurwerk in beslag bij vuurwerktoeristen

Maar daar lijken de Nederlanders zich niet echt aan te houden. Sinds eind november heeft de Nederlandse politie samen met de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) al verschillende controleacties gehouden. Zo werd er op 22 november 17 kilogram aangetroffen en in beslag genomen. Het vuurwerk werd aangetroffen in twee wagens. Twee dagen later werd er nog eens 28 kilogram aangetroffen in opnieuw twee voertuigen en op 25 november ging het om in totaal 5 kilogram. De klapper kwam er op 26 november bij een controle in de Smederijstraat met niet minder dan 500 kilogram dat werd aangetroffen in 25 verschillende voertuigen. Daar kwam nog eens 75 kilogram bij tijdens een controle op zondag. Op donderdag 1 december nam de politie in vijf voertuigen in totaal 25 kilo in beslag. Tijdens een gezamenlijke controleactie van politie en boa’s op 60 voertuigen werd er op zaterdag 3 december ruim 130 kilo vuurwerk in beslaggenomen. Het ingenomen vuurwerk wordt vernietigd.