Nederlandse cultuurhistoricus Lotte Jensen werpt blik op strijd van Nederlanders tegen het water

Lille Eén grote camping, nieuwe podia en extra festival­dag: Sunrise wil tiende verjaardag in stijl vieren

Sunrise Festival viert in 2023 zijn tiende verjaardag en wil dat in stijl vieren. Organisator Marijn Venmans maakt van de vrijdag een volwaardige festivaldag met optredens vanaf 16 uur, er komt een volledig nieuwe camping, nieuwe podia en extra attracties. “Door terug van twee naar één camping te gaan, kunnen we veel efficiënter werken én komt er budget vrij om voor nog meer beleving te zorgen”, zegt Marijn Venmans.

14 november