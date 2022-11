Nationale stakingsdag verstoort afvalophaling

Turnhout Straffer dan de Dodentocht: Vlucht 14-18 wordt wandelwed­strijd van 160 kilometer

De Turnhoutse sportorganisatie Team Kempen pakt vanaf volgend jaar uit met een uniek sportevenement. Het evenement heet ‘Vlucht 14-18’ en is een wandeling waarbij deelnemers kunnen kiezen tussen 50 of 100 miles. Dat is omgerekend maar liefst 80 of 160 kilometer. “Deelnemers krijgen 45 uur tijd om de finish te halen”, zegt Guy Van der Stuyft, voorzitter van Team Kempen. Het is de bedoeling dat ‘Vlucht 14-18’ net zoals de Dodentocht in Bornem een jaarlijkse traditie wordt.

8 november