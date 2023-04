Miljoenentekort dreigt bij ABG-organisatie: ‘Het wordt spannend’

Auto tegen boom op Tilburgse­weg: bestuur­ster uit Turnhout gewond

De Tilburgseweg in Poppel (Ravels) bleef donderdagnamiddag een tijd afgesloten voor het verkeer. Dat was nodig om takelwerken te kunnen uitvoeren nadat er een verkeersongeval was gebeurd. Volgens een getuige week de auto plots van de rijweg af. De auto botste tegen een boom, werd naar de andere kant van de weg gekatapulteerd en kantelde. De bestuurster, de 58-jarige LC. uit Turnhout, liep lichte verwondingen op. Ze is naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid.