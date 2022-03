Lichaam van Katrina (25) zat 10 maanden verstopt in kist op kinderkamer: “Dochtertje heeft maandenlang gespeeld voor het graf van haar moeder”

Turnhout Kogel definitief door de kerk: kleuter­school­tje Stadspark verhuist (pas) op 1 september 2024 naar de Parkwijk

De kleuterschool in het Stadspark in Turnhout zal pas op 1 september 2024 verhuizen naar het kerkgebouw in de Parkwijk. Eerder was gezegd dat de kleuters al in de loop van het schooljaar ervoor weg zouden moeten uit hun klasjes. De stad gaat nu een aannemer zoeken om de kerk in de Parkwijk om te vormen tot schoolgebouw. “De schooldirectie en de leerkrachten zullen nauw betrokken worden bij het ontwerp en de inrichting van de toekomstige kleutervestiging”, zegt Marc Boogers.

