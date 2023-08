Lichaam in verre staat van ontbinding aangetroffen in hotelkamer

Het lichaam dat zaterdag werd aangetroffen in één van de kamers van Den Bonten Os in de Pastoor de Katerstraat in Baarle-Hertog is dat van een 88-jarige man, een Amerikaanse ex-piloot die er sinds enkele maanden een studio huurde. Politie en parket zijn een onderzoek gestart om de doodsoorzaak te achterhalen. Mogelijk gaat het om een natuurlijk overlijden, maar duurde het lang voordat iemand het lichaam opmerkte. Het lichaam is naar het Universitair ziekenhuis in Antwerpen. “Zaterdag heeft alvast een uitwendige lijkschouwing plaatsgevonden. Daarbij zijn geen aanwijzingen van crimineel opzet aangetroffen", vertelt Stephanie Chomé van het parket in Antwerpen. Het is nog niet duidelijk of er ook nog een inwendige autopsie uitgevoerd zal worden.