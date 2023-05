Leerlingen van De Vlinder en leden van Samana en Okra leren alles over de gevaren van de dode hoek

HUIZEN­JACHT. Het Antwerpse district Ekeren: “Hier heb je nog een dorpsge­voel vlak bij de grote stad”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: het district Ekeren ten noorden van Antwerpen. “Na corona zijn mensen gaan zoeken naar een omgeving met meer natuur. Dat heeft in het voordeel van Ekeren gespeeld.”