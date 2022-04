Koffiekoekenactie om vacatures ingevuld te krijgen loont: tien nieuwe medewerkers gevonden

Q-lite is specialist in het ontwerpen, produceren en onderhouden van digitale displays en de bijhorende software. Denk maar aan de groene kruisen bij apothekers, parkeergeleidingssystemen, scoreborden in voetbalstadions, grote schermen in winkelcentra of de digitale zone 30 borden. Het bedrijf heeft vier vestigingen in héél de Benelux en stelt 110 mensen tewerk. De hoofdzetel is gevestigd in Baarle-Hertog en daar werken 65 mensen. Eind december 2021 lanceerde Q-lite de smakelijke oproep: ‘Kom jij lekker bij ons werken?’ “Dankzij de opvallende actie kon het bedrijf in het afgelopen kwartaal al meer dan 10 nieuwe werknemers verwelkomen”, zegt HR-verantwoordelijke An Nooyens. “Maar we blijven onze ogen en oren openhouden voor technisch talent. Een goede servicemonteur of Software Developer is altijd welkom. Maar ook als stagiair of werkstudent zijn er tal van mogelijkheden binnen het bedrijf”.