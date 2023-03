Kinderen van 0 tot 3 jaar welkom in de Speelbabbel

De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor de kinderen en hun (groot)ouder(s) of oppas en wil hen helpen bij het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen kunnen er wennen aan een andere omgeving en leren spelen met andere kinderen. Ze kunnen er ook nieuw speelgoed ontdekken. Er is ook altijd een kinderbegeleidster nodig. De bedoeling is om de stap naar het kleuteronderwijs kleiner te maken. De (groot)ouders kunnen ondertussen gezellig met elkaar babbelen en tips en ervaringen uitwisselen.

De Vlinder

De Speelbabbel opent op woensdag van 9.30 tot 11 uur in de even weken in de lokalen van Ferm kinderopvang in het gebouw van De Vlinder (Molenbaan 1). Je kan er vrij binnenlopen tot 11 uur. In maart kan je op 8 en 22 maart langskomen. Tijdens de schoolvakanties en op schoolvrije dagen is de Speelbabbel gesloten. De Speelbabbel is gratis. Het is niet nodig om je vooraf in te schrijven.