KEMPENSE KLEPPERS. Achter de schermen van brouwerij Dochter van de Korenaar in Baarle-Hertog: vijftien jaar en vijfde consumentenprijs van Zythos

Provincie Antwerpen Voor u geproefd én gekeurd: winterbie­ren uit de provincie Antwerpen: “Hiermee krijg je het zelfs op de koudste avond gegaran­deerd warm”

De zomer, dat is een koud glas bier op een terras. Maar heel wat microbrouwerijen hebben ook een soms meer dan fantastisch aanbod van donkere bieren die het meest tot hun recht komen in een gezellige bruine kroeg, thuis aan de open haard of buiten aan de vuurkorf. Stevige bieren meestal al dan niet een hele tijd gerijpt op een whisky-, rum- of bourbonvat. Wij kozen er enkelen voor u uit. Allemaal gebrouwen in de provincie Antwerpen én we vroegen de mening van de organisatoren (Objectieve Bierproevers Essense Regio = OBER) van hét bekendste winter- en kerstbierenfestival van Vlaanderen en Nederland: het Kerstbierfestival in Essen. “Aan scores doen we principieel niet mee, we zijn objectieve bierproevers”, grijnzen ze. “Maar dit zijn allemaal aanraders.”

