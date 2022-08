Inwoners van Nassau kunnen meedoen aan bevraging over dienstverlening en betrokkenheid

Wat vinden ze van de dienstverlening? Wordt er naar ze geluisterd? Wat vinden ze van hun woonomgeving? Dat is waar het gemeentebestuur van Nassau zicht op wil krijgen. Het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Het PON & Telos voert het onderzoek uit. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar. “De gemeente vindt het erg belangrijk om te weten wat inwoners vinden van bijvoorbeeld hun woonomgeving”, zegt burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf. “Luistert de gemeente naar de mening van de inwoners? Wat vindt men van de (digitale) dienstverlening van de gemeente? Twee jaar geleden hebben we dit onderzoek ook gedaan. Uit de resultaten bleek, dat inwoners van mening waren dat de gemeente onvoldoende burgerinitiatieven ondersteunde op het gebied van leefbaarheid. Met het Goede Ideeënfonds en het platform Bijzonderbaarle.nl hebben wij hierop ingespeeld. En ook dit keer gaan wij natuurlijk met de uitkomsten aan de slag en blijven we in gesprek met onze inwoners.”