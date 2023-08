IN BEELD. “Weet je ons niet te waarderen? Honger zal je dat wel leren!”: boeren trekken vanuit de Kempen naar ‘Ineos-stad’

Tientallen boeren uit de Noorderkempen zijn vrijdagmorgen vanop de Coöperatie Hoogstraten vertrokken naar Park Spoor Oost in Antwerpen om mee te doen met de actie van ‘Farmers Defence Force’. Ze kiezen specifiek Antwerpen als actieterrein omdat N-VA hier de rode loper uitrolt voor de nieuwe fabriek van Ineos. “We moeten ons laten horen, want onze toekomst is écht bedreigd”, zucht Mariëlle Schalk, die samen met haar man een kippenbedrijf uitbaat in Meer.