Iconische groene kruis aan apotheken was bijna dood en begraven, maar producent Q-Lite uit Baarle laat het verrijzen: “Die van ons branden ook na 10 jaar nog”

Baarle-HertogZe leken ten dode opgeschreven, de groene ledkruisen aan de gevels van apotheken om te kijken hoe warm het is of hoe laat het is. Vier jaar geleden stokte de verkoop en leek het bedrijf Q-Lite uit Baarle de productie van haar symbolisch product te willen stopzetten. Plots kent de verkoop weer een absoluut record van 210 exemplaren in 2020. “Apothekers hebben ingezien dat onze ledkruisen na tien jaar nog altijd fel schijnen én eventueel te herstellen zijn. Dat was bij de Chinese goedkope variant niet het geval.”