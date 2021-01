Iconische groene kruis aan apotheken was bijna dood en begraven, maar producent Q-Lite uit Baarle en Kortrijk laat het verrijzen: “Die van ons branden ook na 10 jaar nog”

Baarle-Hertog/Merksplas Horecaza­ken bieden alterna­tief voor kerststal­wan­de­lin­gen: met de knapzak op pad

18 december De horecazaken Brownies & Downies in Baarle, Schuttershof in Zondereigen, Vaneleke in Merkplas, Spoorhuis in Baarle en De Mart in Merksplas slaan de handen in elkaar voor een originele wandeling: met de knapzak op pad.