Heraanleg Hoogbraak gestart: tweede gezamenlijk project van Nassau en Hertog

Hoogbraak krijgt over een lengte van 600 meter een volledig nieuw wegdek en er wordt in totaal net geen kilometer nieuwe riolering aangelegd. Het wordt een gescheiden rioleringstelsel. De weg wordt een stuk smaller en er zal na de heraanleg een zone 30 gelden. “Deze weg is nodig aan vervanging toe, zodat we een mooie entree krijgen voor Baarle”, zeggen wethouder Hans van Tilborg en schepen Philip Loots (N-VA). “De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden. eerst wordt er gewerkt vanaf het kruispunt met de C.A. Bodestraat richting Bredaseweg en daarna het andere gedeelte. Er zijn zeven bomen verwijderd, maar we planten 27 nieuwe bomen terug in zeven verschillende soorten. Omdat de weg smaller wordt is er bovendien ruimte om ongeveer 5.500 heesters te planten, in negen verschillende soorten. In september 2022 maken we een versmalling bij de komgrens en richten we de Bredaseweg vanaf deze komgrens in als 60 km-zone tot aan de rotonde bij de Randweg.”