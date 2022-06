Heel de zomer lang activiteiten in en rond de tuin van het CC Baarle

Zo zal er elke dinsdagnamiddag een gratis kinderactiviteit plaatsvinden. Op woensdag kan je deelnemen aan een workshop of een lezing voor 5 euro. Elke donderdag is het dan de beurt aan het ontmoetingsmoment Boals Bakske. De vrijdagavonden zijn gereserveerd voor een concert waarvoor je 5 of 10 euro betaalt.

Als kinderactiviteiten staan een heksenfeest, robots programmeren, een initiatie judo, een initiatie en creatief zijn met een 3D-pen. Als workshops staan ontdek jezelf, flamenco-initiatie en een crea-avond op het programma. Voor de lezingen hebben ze bij het CC Vitalski, Staf Henderickx en Hugo Stuer geboekt. Voor de concerten gaat het om Nol – één kopje koffie” -Havens, All About Willy, Money & the Men, Glitterpaard, Go! Go!! Durango!!!, SLOPER, Kapellenfestival, All Ellingtonband, LieberThee, 3000= 1000+Swell, Trio Boeren/Warelis/Delius en Sindicato Sonico.