Gratis met de bus en nog iemand meenemen ook: proef voor Alphenaren en Baarlenaren met een deeltaxipasje

RESTOTIP. Culinair genieten op restaurant­ni­veau in brasserie De Bosduif

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak, van brasserie tot fine dining. Deze week: De Bosduif in Merksplas. Culinair genieten op hoogstaand niveau in een meer dan aangename setting en meer dan uitgebreide wijnkaart.