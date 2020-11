Gouverneur Cathy Berx voert ook verbod in op bezit van vuurwerk: “Ziekenhuizen staan al onder druk dus alles doen om te vermijden slachtoffers er ook effectief weg te houden”

Provincie AntwerpenProvinciegouverneur Cathy Berx lijkt niet van plan om terug te komen op haar besluit om het afsteken van vuurwerk met oud op nieuw – of eerder – te verbieden. Straffer nog: eerstdaags zal er een provinciaal besluit komen dat zelfs bezit van vuurwerk verbiedt. Ze wijst daarbij nog eens op het feit dat elk slachtoffer dat te vermijden is op de spoeddiensten belangrijk is. “Afgerukte ledematen? Het is net alsof we bommen en granaten verkopen aan een of ander Antwerps drugskartel”, klinkt het bij de drie Belgische vuurwerkfederaties.