Gemeenten lanceren digitaal loket kinderopvang

Het digitaal loket is terug te vinden via https://opvang.vlaanderen/ en via de websites van de drie gemeenten. Een kaart geeft alle kinderopvanginitiatieven in de gemeente en omgeving weer. “Ouders vullen hun gegevens in en versturen hun aanvraag naar de verschillende opvanginitiatieven van hun keuze”, zegt schepen Sophieke Verhoeven (N-VA) in Baarle-Hertog. “Wanneer er een plekje vrij is, contacteren de kinderopvanginitiatieven de ouders en nodigen hen uit voor een kennismakingsgesprek. Het platform is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Via het platform hoef je maar één keer je gegevens in te vullen en kan je met een paar muisklikken een aanvraag indienen bij de opvanginitiatieven van jouw voorkeur in Baarle-Hertog, Merksplas of Ravels.”