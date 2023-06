Gemeente neemt drastische maatregelen tegen vuurwerkoverlast: “Tussen 1 oktober en 31 december kan vuurwerk enkel online besteld worden en door één persoon afgehaald worden”

Vuurwerkwinkels in Baarle mogen voortaan tussen 1 oktober en 31 december enkel verkopen via het internet. De bestellingen moeten dan in de winkel afgehaald worden en dat maximaal door één klant per bestelling. Dat is een van de maatregelen die het gemeentebestuur van Baarle-Hertog neemt om de overlast door het vuurwerktoerisme tegen te gaan. “Als blijkt dat dat handelaars zich niet aan de regels houden, kan hun vergunning tijdelijk of definitief ingetrokken worden”, zegt burgemeester Frans De Bont (Forum+).